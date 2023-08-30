Археологи нашли голову индейца возрастом более 2500 лет. У нее необычная форма и встроена часть из металла

Вопрос, как 2500 тысячи лет назад люди могли уметь делать такие сложные операции по имплантации металла прямо в череп? Здесь явно не обошлось без высоких технологий инопланетной цивилизации.

лл

лина любимцева

А может цивилизация возрождается, развивается , а потом по разным причинам ИСЧЕЗАЕТ!! И человечество ОПЯТЬ начинает "с азов"... со скребков, стрел, копий и шкур... МЫ ЖЕ практически ничего не знаем о прошлом человечества. Одни предположения... "От обезьяны человек произошел",- говорят... САМИ ОНИ ОБЕЗЬЯНЫ!!