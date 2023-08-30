Перуанские археологи совершили настоящее археологическое открытие, обнаружив масштабное некропольное погребение, связанное с малоизученной индейской культурой паракас.
Археологи нашли голову индейца возрастом более 2500 лет. У нее необычная форма и встроена часть из металла
Комментарии
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ВИ
Ваня Иванов
Вопрос, как 2500 тысячи лет назад люди могли уметь делать такие сложные операции по имплантации металла прямо в череп? Здесь явно не обошлось без высоких технологий инопланетной цивилизации.
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7 час.
Nikolay Kuchkov
На склоне виден украинский трезубец,вот,откуда пошли все народы)))
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7 час.
лл
лина любимцева
А может цивилизация возрождается, развивается , а потом по разным причинам ИСЧЕЗАЕТ!! И человечество ОПЯТЬ начинает "с азов"... со скребков, стрел, копий и шкур... МЫ ЖЕ практически ничего не знаем о прошлом человечества. Одни предположения... "От обезьяны человек произошел",- говорят... САМИ ОНИ ОБЕЗЬЯНЫ!!
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7 час.
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