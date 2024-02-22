Путин прокомментировал оскорбления Байдена: «Я был абсолютно прав»

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин назвал хамское высказывание главы США Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией и заявил, что был абсолютно прав насчет его роли в мировой политике.
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