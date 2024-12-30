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«Ёлка желаний» осуществила мечту подростка из Татарстана

О том, что Иосиф мечтает стать полицейским, рассказала мама подростка. В преддверии Нового года в рамках акции «Ёлка желаний» автоинспекторы решили осуществить его мечту и подарить ему возможность попробовать себя в роли инспектора ДПС.

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