«Ёлка желаний» осуществила мечту подростка из Татарстана

О том, что Иосиф мечтает стать полицейским, рассказала мама подростка. В преддверии Нового года в рамках акции «Ёлка желаний» автоинспекторы решили осуществить его мечту и подарить ему возможность попробовать себя в роли инспектора ДПС.
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