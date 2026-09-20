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«Какая свадьба, какая свадьба!»: Андрей Державин поёт про чужую свадьбу, а живёт в одном браке

«Какая свадьба, какая свадьба!»: Андрей Державин поёт про чужую свадьбу, а живёт в одном браке

На сцене Андрей Державин поёт «Чужую свадьбу» и утешает взрослеющую Алису. В жизни всё наоборот: одна жена Елена, школьная любовь, с которой он вместе до сих пор.

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