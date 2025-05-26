Уголок урбаниста В каких российских городах доля русского населения меньше 30%? Сейчас в многонациональной России насчитывается 1117 городов без учёта "новых регионов", в т.
6 крупных городов России, где почти не живут русские
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Где статистика русских городов которые оккупировали азеры????????
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23 час.
Э
ЭММА
Плохо дело…
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21 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Зато рамзанка сврей адамке каждый день новые медальки на грудь вешает скоро он самого Леонида Ильича Брежнева обгонит.
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21 час.
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