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Квартира, дом, дача

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Опытные сантехники уже давно не используют гибкую подводку, это пережитки прошлого

Опытные сантехники уже давно не используют гибкую подводку, это пережитки прошлого

Буквально недавно сидели за столом со знакомым сантехником высшего разряда, если можно так сказать. Короче, человек увлечён своей профессией и всегда стремится к лучше, не только для себя, но я для своих заказчиков.

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Комментарии
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Pavel Gladishev
&quot;а ещё есть нержавеющие гофрированные-ещё надёжнее и удобнее...&quot; - Ага, нержавеющие... сезон не простояли, гайки поржавели и боятся изгибов - лопаются по ребру гофры.
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13 час.
СБ
Сергей Бунцов
Гибкие шланги у меня давно установлены, пока не было утечек и разрыва, а если десятилетия проходят, то что угодно может лопнуть
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12 час.
sorsw
Водопровод  с кипятком непростое дело: всё же 6 атмосфер должно быть. Но очень часто давление не превышает 3...4 атм , всё тихо спокойно то горячо, то холодно, соединения прослабляются, переменные напряжения в материалах, трещины и, в итоге аварийное разрушение, а если ещё и решат повысить давление до 6 ати, то даже и на основных раздаточных трубопроводах появляются свищи... Понятно, что хорошо бы нержавейку, но кто ж её даст? )))
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8 час.

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