Буквально недавно сидели за столом со знакомым сантехником высшего разряда, если можно так сказать. Короче, человек увлечён своей профессией и всегда стремится к лучше, не только для себя, но я для своих заказчиков.
Опытные сантехники уже давно не используют гибкую подводку, это пережитки прошлого
Комментарии
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Pavel Gladishev
"а ещё есть нержавеющие гофрированные-ещё надёжнее и удобнее..." - Ага, нержавеющие... сезон не простояли, гайки поржавели и боятся изгибов - лопаются по ребру гофры.
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13 час.
СБ
Сергей Бунцов
Гибкие шланги у меня давно установлены, пока не было утечек и разрыва, а если десятилетия проходят, то что угодно может лопнуть
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12 час.
sorsw
Водопровод с кипятком непростое дело: всё же 6 атмосфер должно быть. Но очень часто давление не превышает 3...4 атм , всё тихо спокойно то горячо, то холодно, соединения прослабляются, переменные напряжения в материалах, трещины и, в итоге аварийное разрушение, а если ещё и решат повысить давление до 6 ати, то даже и на основных раздаточных трубопроводах появляются свищи... Понятно, что хорошо бы нержавейку, но кто ж её даст? )))
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8 час.
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