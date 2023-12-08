Опытные сантехники уже давно не используют гибкую подводку, это пережитки прошлого

Гибкие шланги у меня давно установлены, пока не было утечек и разрыва, а если десятилетия проходят, то что угодно может лопнуть

sorsw

Водопровод с кипятком непростое дело: всё же 6 атмосфер должно быть. Но очень часто давление не превышает 3...4 атм , всё тихо спокойно то горячо, то холодно, соединения прослабляются, переменные напряжения в материалах, трещины и, в итоге аварийное разрушение, а если ещё и решат повысить давление до 6 ати, то даже и на основных раздаточных трубопроводах появляются свищи... Понятно, что хорошо бы нержавейку, но кто ж её даст? )))