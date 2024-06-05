Минфин поддержал легализацию майнинга. И присвоение ему кода ОКВЭД

Российские власти готовятся официально признать добычу криптовалют экономической деятельностью и присвоить майнингу соответствующий код ОКВЭДКак сообщают «Известия», замдиректора департамента финансовой политики министерства финансов Осман Кабалоев заявил, что ведомство решило поддержать соответствующий законопроект.
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