На Украине заявили о национальной катастрофе

Экономист Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой Демографическая ситуация на Украине представляет из себя национальную катастрофу из-за снижения уровня фертильности у женщин ниже единицы и эмиграции из страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии