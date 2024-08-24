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На Украине заявили о национальной катастрофе

На Украине заявили о национальной катастрофе

Экономист Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой Демографическая ситуация на Украине представляет из себя национальную катастрофу из-за снижения уровня фертильности у женщин ниже единицы и эмиграции из страны.

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