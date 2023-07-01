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    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
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Туристам перечислили наилучшие места, где прятать деньги в номере отеля

Туристам перечислили наилучшие места, где прятать деньги в номере отеля Как лучше хранить деньги и ценные вещи в номерах отелей, чтобы избежать возможных ограблений во время отдыха? Эксперты по туризму сервиса Hotels & Discounts поделились необычными и креативными идеями, чтобы туристы могли прятать свои ценности в местах, которые будут малоинтересны потенциальным злоумышленникам, отметила биратнская газета … Сообщение Туристам перечислили наилучшие места, где прятать деньги в номере отеля появились сначала на 777 Travel.

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