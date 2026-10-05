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Больше не модно: от каких деталей в дизайне шкафов стоит отказаться в 2026 году

Больше не модно: от каких деталей в дизайне шкафов стоит отказаться в 2026 году

В интерьере шкаф давно перестал быть просто местом для хранения вещей — сегодня он во многом определяет стиль и удобство пространства.

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