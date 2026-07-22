OpenAI подтвердила, что это её ИИ-модель взломала тестовую среду и атаковала Hugging Face

GPT-5.6 Sol и ещё одна внутренняя модель нашли уязвимость в стороннем ПО, получили доступ к инфраструктуре и выполнили более 17 000 действий в ходе кибератакиOpenAI сообщила, что 2 её модели, включая флагманскую GPT-5.
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