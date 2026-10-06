Жители Поморья бронируют «красивые» даты свадеб на 2027 год

Жители Архангельской области могут подать заявления на регистрацию брака в «красивые» даты 2027 года, когда число совпадает с номером года, — например, на 27 июня или 27 сентября, приём уже открыт.
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