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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Копылов: «В поединке Ковингтона и Эдвардса все может решить один момент. Шансы 50 на 50»

«Эдвардс может удивлять, что он показал в противостояниях с Усманом. Я буду банален – здесь все может решить один момент, одна ошибка.

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