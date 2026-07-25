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5 советских ресторанов, о которых ходят легенды

5 советских ресторанов, о которых ходят легенды

В современном мире забронировать столик в популярном ресторане можно за пару минут через смартфон. В Советском Союзе же посещение престижного заведения требовало серьезной подготовки: договариваться со швейцаром, копить деньги и надевать лучший костюм.

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