5 советских ресторанов, о которых ходят легенды

В современном мире забронировать столик в популярном ресторане можно за пару минут через смартфон. В Советском Союзе же посещение престижного заведения требовало серьезной подготовки: договариваться со швейцаром, копить деньги и надевать лучший костюм.
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