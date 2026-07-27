Эстетика как лекарство: как паблик-арт превращает детские страхи в интерес и игру

Школа заставляет детей нервничать, а больница пугает. Но если в эти пространства добавить больше игры, через которую ребята привыкли общаться с миром, они расслабляются, начинают улыбаться и готовы учиться, играть и познавать новое.
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