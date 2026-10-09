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Культуромания

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Ансамбль Hauntology выступит на лекции о связи космоса и рок-музыки на ВДНХ

Ансамбль Hauntology выступит на лекции о связи космоса и рок-музыки на ВДНХ

11 октября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдет лекция-концерт «Странные и чужие: влияние космоса на рок- и поп-музыку».

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