Нет, мы не ошиблись с СВО!

В Польше приняли меры по возможной экстрадиции нациста Хунки из Канады Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Ярослава Хунки.
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