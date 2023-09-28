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Нет, мы не ошиблись с СВО!

Нет, мы не ошиблись с СВО!

В Польше приняли меры по возможной экстрадиции нациста Хунки из Канады Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Ярослава Хунки.

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