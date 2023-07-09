Закон и Порядок

135 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Попивняк
    .....крутят......да и тинькова банк крутят....толку то????.....доверия давно нет......Власти України ре...
  • Людмила Боченкова
    после полной капитуляции украины  возможны  переговоры!"Мы ВСЕГДА выигры...
  • ШКИПЕР
    На ТВ рекламу банка крутят.Власти України ре...

Что изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев

Что изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев

  Почему кого-то удивляет, что Эрдоган кинул и отдал командиров "Азова"? Он что, нам союзник? Друг? Нет и не был никогда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юлия Белова
Мне всегда казалось несправедливым, что эти поганцы сидят в Турции летом, вместо того, чтобы быть на фронте. Там они были вне досягаемости. Сейчас уже точно можно отправить к бандере
Ответить
5 час.
avershin1947mailru Авершин
Не удивимся если Эрдоган пошлёт добровольцев на Украину.
Ответить
4 час.
Галина Розум
Готовте зад - надерём!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх