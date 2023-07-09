Что изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев

Закон и ПорядокПолитикаПодписатьсяЧто изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев Почему кого-то удивляет, что Эрдоган кинул и отдал командиров "Азова"? Он что, нам союзник? Друг? Нет и не был никогда.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЮлия БеловаМне всегда казалось несправедливым, что эти поганцы сидят в Турции летом, вместо того, чтобы быть на фронте. Там они были вне досягаемости. Сейчас уже точно можно отправить к бандереОтветить5 час.avershin1947mailru АвершинНе удивимся если Эрдоган пошлёт добровольцев на Украину.Ответить4 час.Галина РозумГотовте зад - надерём!Ответить1 час.
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