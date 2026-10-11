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Manthey отметила 30-летие выпуском самых быстрых Porsche

Manthey отметила 30-летие выпуском самых быстрых Porsche

Легенда немецкого автоспорта Manthey отпраздновала 30-летие ограниченной серией из 30 машин — 911 GT3 Cup MR 30 и 718 GT4 RS Clubsport MR 30.

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