В Саяногорске наградили инспектора ГИБДД, благодаря бдительности которого удалось избежать большого пожара

В октябре государственный инспектор безопасности дорожного движения ОМВД России по городу Саяногорску старший лейтенант полиции Виктор Фролов находился по долгу службы у дома № 12 в Интернациональном микрорайоне, когда заметил открытое пламя на балконе квартиры, расположенной на четвёртом этаже.
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