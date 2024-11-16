Всё, что выклянчил Зеля у НАТО, сгорело в Одессе: Карта специальной военной операции на Украине на 16 ноября 2024 года Юлия СоколоваОдесса — город, который всегда был символом морских ворот Украины, стал объектом одной из самых мощных атак российской армии за последнее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии