Всё, что выклянчил Зеля у НАТО, сгорело в Одессе: Карта специальной военной операции на Украине на 16 ноября 2024 года Юлия СоколоваОдесса — город, который всегда был символом морских ворот Украины, стал объектом одной из самых мощных атак российской армии за последнее время.