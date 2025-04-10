«Витамины промышленности»: эти 17 элементов правят миром высоких технологий

17 редкоземельных металлов (РЗМ) — дорогостоящие и востребованные элементы, без которых невозможно создание высокотехнологичных технологий в медицине, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, зеленой энергетике, аэрокосмической и оборонной промышленности.
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