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Энциклопедия Техники

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«Витамины промышленности»: эти 17 элементов правят миром высоких технологий

«Витамины промышленности»: эти 17 элементов правят миром высоких технологий

﻿﻿17 редкоземельных металлов (РЗМ) — дорогостоящие и востребованные элементы, без которых невозможно создание высокотехнологичных технологий в медицине, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, зеленой энергетике, аэрокосмической и оборонной промышленности.

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