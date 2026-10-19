очка зрения Автор: В. Панченко Вооруженное нападение: классика жанра с пистолетом Обычный вечер, классический сценарий.
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ЭТО ЖЕ НАШЕ, РОДНОЕ КРИВОСУДИЕ! Не раз выступал в защите и данный факт меня НЕ УДИВИЛ!!! И НЕ ЗРЯ ОНИ НЕПРИКАСАЕМЫЕ - посадить могут просто за то, что косо посмотрел на "барина". Ни к чему никого не призываю, просто надо всем задумывайтесь, всё анализируйте!!!
Бред.
не судьи . а подлецы!!!!
Заголовок статьи убил напрочь.
"мигрант С ПИСТОЛЕТОМ напал".
пора снять неприкосновенность с судей. что бы народ продажных судей судил сам. до каких пор невинные люди будут страдать от этих уродов. что бы каждый судья знал . что за неправильное правосудие его ждет .или так и будет страдать Русский человек. а если страдают невинные зачем в стране нужна такая власть.. и эта власть разрешает ходить по городу мигрантам с оружием так запросто.... как будто мигранты и есть власть. до правились до плинтуса. не можете в стране навести порядок с мигрантами . поставе того человека который с этим справится . сколько людей мирных погибло уже в стране от рук мигрантов и от Украинских беспилотников. а ведь они как и вы чинуши хотели жить. или такая привилегия как жизнь дана только чиновникам. закрывайте этот вопрос с мигрантами и судьями или в конечном счете народ закроет с вами...
Коррумпированное кривосудие, и этим всё сказано.