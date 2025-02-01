Двое детей травмированы в ночной аварии на улице Станционной в Новосибирске

Десятилетняя девочка и восьмилетний мальчик получили травмы ночью, 1 февраля. Дети сидели в автомобиле Mitsubishi Lancer, когда в его багажник врезалась машина Kia K5 под управлением водителя 1990 года рождения.
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