Последние недели все чаще обсуждается личная жизнь Оксаны Самойловой. Есть источники, которые утверждают, что у нее появился новый мужчина.
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А мне что, очень интересно знать про отношения людей, о которых никогда не слышал?,