За сутки в России подтверждено 16 343 случая COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 1341 2 Москва 1335 3 Московская область 1180 4 Челябинская область 445 5 Свердловская область 445 6 Краснодарский край 432 7 Пермский край 401 8 Иркутская область 390 9 Приморский край 369 10 Алтайский край 351 11 Красноярский край 350 12 Ленинградская область 330 13 Хабаровский край 307 14 Омская область 299 15 Новосибирская область 293 16 Кемеровская область 292 17 Ростовская область 290 18 Республика Башкортостан 244 19 Волгоградская область 236 20 Воронежская область 234 21 Нижегородская область 232 22 Самарская область 231 23 Саратовская область 221 24 Владимирская область 218 25 Пензенская область 215 26 Ставропольский край 213 27 Ярославская область 211 28 Тульская область 210 29 Кировская область 195 30 Архангельская область 189 31 Брянская область 187 32 Тюменская область 183 33 Тамбовская область 181 34 Тверская область 179 35 Астраханская область 169 36 Калининградская область 164 37 Республика Бурятия 154 38 Новгородская область 141 39 Республика Коми 140 40 Белгородская область 139 41 Томская область 135 42 Ивановская область 134 43 Ханты-Мансийский автономный округ 132 44 Амурская область 124 45 Курганская область 115 46 Забайкальский край 113 47 Оренбургская область 112 48 Калужская область 110 49 Псковская область 105 50 Орловская область 105 51 Мурманская область 96 52 Рязанская область 96 53 Республика Дагестан 96 54 Республика Татарстан 95 55 Республика Саха (Якутия) 93 56 Кабардино-Балкарская Республика 90 57 Липецкая область 90 58 Республика Крым 90 59 Ульяновская область 81 60 Вологодская область 75 61 Курская область 73 62 Республика Адыгея 70 63 Республика Северная Осетия-Алания 70 64 Карачаево-Черкесская Республика 61 65 Севастополь 60 66 Республика Мордовия 59 67 Республика Ингушетия 57 68 Республика Карелия 56 69 Республика Чувашия 56 70 Удмуртская Республика 54 71 Республика Хакасия 50 72 Чеченская Республика 48 73 Республика Марий Эл 42 74 Костромская область 33 75 Еврейская автономная область 23 76 Ямало-Ненецкий автономный округ 22 77 Сахалинская область 18 78 Камчатский край 16 79 Республика Калмыкия 15 80 Смоленская область 12 81 Республика Алтай 9 82 Республика Тыва 9 83 Магаданская область 6 84 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 554 309 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.