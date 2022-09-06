"Аладдин Р.Д.": более 10% паролей россиян из утекших баз данных подходят к рабочим ПК

Каждый девятый пароль российского пользователя, утекший в сеть с базой данных публичного сервиса вроде службы доставки еды или интернет-магазина, подходит для авторизации на рабочем компьютере жертвы или к аккаунту в рабочей информационной системе.
Каждый девятый пароль российского пользователя, утекший в сеть с базой данных публичного сервиса вроде службы доставки еды или интернет-магазина, подходит для авторизации на рабочем компьютере жертвы или к аккаунту в рабочей информационной системе.
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