Олимпиада-2020: Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете

В субботу, 7 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр. Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 7 августа //Медальный зачет Олимпийских игр № Страна З С Б Всего 1 Китай 38 31 18 87 2 США 36 39 33 108 3 Япония 27 12 17 56 4 Россия 20 26 23 69 5 Великобритания 20 21 22 63 6 Австралия 17 7 22 46 7 Германия 10 11 16 37 8 Нидерланды 10 11 12 33 9 Италия 10 10 19 39 10 Франция 9 12 11 32 11 Бразилия 8 4 8 20 12 Новая Зеландия 7 6 7 20 13 Венгрия 6 7 6 19 14 Канада 6 6 11 23 15 Корея 6 4 10 20 16 Куба 6 3 5 14 17 Польша 4 5 5 14 18 Чехия 4 4 3 11 19 Норвегия 4 2 1 7 20 Ямайка 4 1 4 9 21 Испания 3 9 6 18 22 Швеция 3 6 0 9 23 Швейцария 3 4 6 13 24 Дания 3 4 4 11 25 Кения 3 4 2 9 26 Хорватия 3 3 2 8 27 Иран 3 2 2 7 28 Бельгия 3 1 2 6 29 Словения 3 1 1 5 30 Грузия 2 5 1 8 31 Тайвань 2 4 6 12 32 Турция 2 2 9 13 33 Сербия 2 1 4 7 34 Болгария 2 1 2 5 35 Уганда 2 1 1 4 36 Эквадор 2 1 0 3 37 Израиль 2 0 2 4 38 Узбекистан 2 0 2 4 39 Греция 2 0 1 3 40 Катар 2 0 1 3 41 Багамы 2 0 0 2 42 Косово 2 0 0 2 43 Украина 1 5 12 18 44 Белоруссия 1 3 3 7 45 Венесуэла 1 3 0 4 46 Румыния 1 3 0 4 47 Индия 1 2 4 7 48 Гонконг 1 2 2 5 49 Словакия 1 2 1 4 50 Филиппины 1 2 1 4 51 ЮАР 1 2 0 3 52 Австрия 1 1 5 7 53 Египет 1 1 4 6 54 Индонезия 1 1 3 5 55 Португалия 1 1 2 4 56 Эфиопия 1 1 2 4 57 Тунис 1 1 0 2 58 Ирландия 1 0 2 3 59 Латвия 1 0 1 2 60 Таиланд 1 0 1 2 61 Фиджи 1 0 1 2 62 Эстония 1 0 1 2 63 Бермуды 1 0 0 1 64 Марокко 1 0 0 1 65 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 66 Колумбия 0 4 1 5 67 Азербайджан 0 3 4 7 68 Доминиканская Республика 0 3 2 5 69 Армения 0 2 2 4 70 Киргизия 0 2 1 3 71 Монголия 0 1 3 4 72 Аргентина 0 1 2 3 73 Сан-Марино 0 1 2 3 74 Иордания 0 1 1 2 75 Нигерия 0 1 1 2 76 Бахрейн 0 1 0 1 77 Литва 0 1 0 1 78 Македония 0 1 0 1 79 Намибия 0 1 0 1 80 Саудовская Аравия 0 1 0 1 81 Туркмения 0 1 0 1 82 Казахстан 0 0 8 8 83 Мексика 0 0 4 4 84 Финляндия 0 0 2 2 85 Ботсвана 0 0 1 1 86 Буркина-Фасо 0 0 1 1 87 Гана 0 0 1 1 88 Гренада 0 0 1 1 89 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 90 Кувейт 0 0 1 1 91 Малайзия 0 0 1 1 92 Молдавия 0 0 1 1 93 Сирия 0 0 1 1 Золото у Кении в легкой атлетике: Перес Джепчирчир победила в марафоне, побежав за 2 часа 27 минут и 20 секунд.