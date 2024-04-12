Главу Пентагона вынудили признать истинную причину конфликта с Россией @ Zuma/ТАСС Дмитрий Бавырин Политики в Вашингтоне схлестнулись в споре, что является истинной причиной конфликта на Украине – «агрессивные устремления России» или расширение НАТО на восток.
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