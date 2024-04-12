ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Air
    Какой сволочи во власти нужно заместить россиян этими средневековыми дикарями!?  Эти поганные диких орды азиатских г...Побежали Таджики,...
  • Air
    Это дело рук евреев, таких как песков, нарусева... и таких  врагов Русского народа сидят во властных структурах сотни...Дельное предложен...
  • Air
    Абсолютно правильно Александр на все 100%!!!Россия – это не п...

Главу Пентагона вынудили признать истинную причину конфликта с Россией

Главу Пентагона вынудили признать истинную причину конфликта с Россией

Главу Пентагона вынудили признать истинную причину конфликта с Россией @ Zuma/ТАСС Дмитрий Бавырин Политики в Вашингтоне схлестнулись в споре, что является истинной причиной конфликта на Украине – «агрессивные устремления России» или расширение НАТО на восток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Архангел
https://paideuma.tv/video/aleksandr-dugin-v-proramme-bolshaya-igra-vypusk-ot-19202024#/?playlistId=0&amp;videoId=0
Александр Дугин в прорамме Большая игра. Выпуск от 19.20.2024
Paideuma.tv
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору