Моя семья. Счас...
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Откуда берется негативный образ многодетности?

Откуда берется негативный образ многодетности?

Читая в очередной раз как «раньше женщины по 10 детей рожали без отрыва от производства», подумала вот о чем.

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