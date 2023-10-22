Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судью Бенгоэчеа за матч с «Севильей»: «Социологический скандал. Арбитр – самый ценный игрок встречи. Он опять навредил «Реалу»

После матча там раскритиковали главного рефери Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа. «То, что произошло сегодня с Бенгоэчеа, – это социологический скандал», – сказал журналист клубного ТВ «Реала» Хесус Алькайде с отсылкой к словам президента «Барселоны» Жоана Лапорты про «социологический мадридизм».