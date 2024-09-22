В прямом телеэфире болид лидирующего автогонщика из КНР заретушировали

Болид китайского гонщика был отретуширован в прямом эфире по определённой причине. Инцидент произошёл во время трансляции Формулы-4: режиссёр старательно скрывал лидера заезда на шанхайском автодроме, размытие пикселей не обошлось без причины.
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