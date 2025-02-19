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Царьград

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Жителей Новосибирской области напугали морозами до -35 градусов в марте

Жителей Новосибирской области напугали морозами до -35 градусов в марте

Климатолог Алексей Непомнящих рассказал о прогнозируемых погодных аномалиях предстоящей весны.Жителей Сибири, в том числе Новосибирской области, весной и летом могут ждать аномалии, каких, по предварительным прогнозам экспертов, не было 100 лет.

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