Жителей Новосибирской области напугали морозами до -35 градусов в марте

Климатолог Алексей Непомнящих рассказал о прогнозируемых погодных аномалиях предстоящей весны.Жителей Сибири, в том числе Новосибирской области, весной и летом могут ждать аномалии, каких, по предварительным прогнозам экспертов, не было 100 лет.