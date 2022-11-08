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Попадать в цель с километрового расстояния учат мобилизованных приморцев

Попадать в цель с километрового расстояния учат мобилизованных приморцев

На полигоне Сергеевский в Приморском крае мобилизованные военнослужащие совершенствуют навыки по поражению живой силы в составе снайперских пар, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

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