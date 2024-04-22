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Свежие комментарии

  • igor laptev
    КОСМОС это чё? типа дальний глубокий космос? и кому на хер он нужен? осваивать планеты? бесконечная глупость максимум...Плохой вариант и ...
  • Silver Kont
    Так как приятно слышать!Тотальная аннигил...
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Плохой вариант и ещё хуже

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  19 апреля Сергей Викторович Лавров дал интервью.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Автор, ты ошибаешься. Здесь нужно учитывать еще и различия в типе обществ, Запад - типично эгоистичное конкурентное общество. Россия, Индия, Китай, Иран - солидарные общества разных подтипов. С этой точки зрения. Китаю нужна победа России и объединение всех солидарных обществ в ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО. Да, это дело долгое, но без этого КОСМОС нам не освоить. 8-10 миллиардов людей даже для освоения 2-3 планет (помимо Земли) - это капля в море, это песчинка в пустыне ...
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17 час.
igor laptev
КОСМОС это чё? типа дальний глубокий космос? и кому на хер он нужен? осваивать планеты? бесконечная глупость максимум куда мы сможем приблизиться это планеты Солнечной системы. и как мы сможем осуществить контакт с разумными например на Юпитере. если они на газовом гиганте вероятней всего имеют физическую форму в виде атмосферных вихрей? а разум есть на каждой планете это абсолютно точно! даже на Земле присутствует множество планов или уровней или как там назвать может кто придумал термин поточнее? на которых обитают и взаимодействуют разумные личности, сущности, общности и т.п.. вот только не с нами. люди самые безумные. выплывает вопрос разумны ли мы? одно гавно какое-то всю дорогу то мутится то перемешивается
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8 час.

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