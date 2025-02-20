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salekhard.online

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Объявлен старт международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

Объявлен старт международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

Прием заявок на участие в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях» уже открыт. Конкурс проходит под эгидой фонда «Защитники Отечества» и при поддержке таких организаций, как ВЭБ.

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