Новый геймплей Final Fantasy VII Rebirth демонстрирует гонки на чокобо, кастомизацию, с...

Новый геймплей Final Fantasy VII Rebirth демонстрирует гонки на чокобо, кастомизацию, сражения и многое другоеСегодня Square Enix и Bandai Namco провели мероприятие, посвященное Final Fantasy VII Rebirth, на выставке Taipei Game Show в Тайване.
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