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Мората близок к переходу в «Леганес» из Сегунды на правах аренды. У форварда «Комо» 0 голов в прошлом сезоне Серии А

Альваро Мората может продолжить карьеру в « Леганесе ».  33-летний нападающий близок к переходу в команду, выступающую в испанской Сегунде , на правах аренды из « Комо », сообщает Фабрицио Романо.

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