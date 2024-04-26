Андрей Коваленко принял участие в заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко принял участие в ежегодном заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) во Владивостоке, под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.
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