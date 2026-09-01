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Гайич из ЦСКА получил травму коленного сустава

Гайич из ЦСКА получил травму коленного сустава

Защитник ЦСКА Милан Гайич получил травму правого коленного сустава в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:2).

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