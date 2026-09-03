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Спутник «Роскосмоса» показал Непал до и после катастрофического наводнения

Спутник «Роскосмоса» показал Непал до и после катастрофического наводнения

Снимки с высоты около 500 км наглядно демонстрируют, как изменилась река Трисули после мощного паводка, который привёл к масштабным разрушениям и гибели более 1200 человек.

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