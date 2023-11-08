Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Героический мужик - не взирая на всё, продолжает выполнять свои функции.Байден не смог са...
  • Sergey Ivanov
    Героизм этих горе- летчиков- это оборотная сторона их непрофессионализма и неспособности трезво действовать в экстрем...Росавиация вернул...
  • Михаил Еграшин
    О, в НАТО даже посмертно принимают?Госдеп: Украина в...

Кандидат в президенты Рамасвами пообещал держать США подальше от войн

Кандидат в президенты Рамасвами пообещал держать США подальше от войн

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами опубликовал обещание, в котором заявил, что в случае занятия должности главы государства страна не будет участвовать "безвыигрышных войнах" и сконцентрируется на внутренней политике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх