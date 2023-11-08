Кандидат в президенты Рамасвами пообещал держать США подальше от войн

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами опубликовал обещание, в котором заявил, что в случае занятия должности главы государства страна не будет участвовать "безвыигрышных войнах" и сконцентрируется на внутренней политике.