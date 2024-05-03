Сильный пожар полыхал ночью под Петрозаводском

Хозпостройка загорелась в поселке Кварцитный на берегу Онежского озера Сегодня ночью в 1 час 57 минут на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что в поселке Кварцитный на берегу Онежского озера горит деревянная хозяйственная постройка.