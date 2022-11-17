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Песков прокомментировал слова Белого дома об инциденте с ракетами в Польше

Песков прокомментировал слова Белого дома об инциденте с ракетами в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белого дома об ответственности РФ за инцидент с ракетами в Польше, отметив, что первопричиной нынешнего положения дел являются действия США и НАТО, пишет РИА Новости.

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