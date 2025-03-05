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Вечерний Новосибирск

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Расселения аварийного барака семь лет ждет сирота из Барабинска

Расселения аварийного барака семь лет ждет сирота из Барабинска

Пороги который год оббивает сирота из Барабинска по имени Кирилл Титков. Он требует от администрации выполнения обязательств по предоставлению жилья – дом, в котором прописан молодой человек, давно признан аварийным.

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