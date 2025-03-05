Расселения аварийного барака семь лет ждет сирота из Барабинска

Пороги который год оббивает сирота из Барабинска по имени Кирилл Титков. Он требует от администрации выполнения обязательств по предоставлению жилья – дом, в котором прописан молодой человек, давно признан аварийным.
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