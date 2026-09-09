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Новости Липецка

2 подписчика

«Новости Липецка» стали первыми в региональном рейтинге Дзена

«Новости Липецка» стали первыми в региональном рейтинге Дзена

Первое место «Новостей Липецка» в рейтинге Дзена определено по цитируемости, оперативности публикаций, качеству заголовков и числу подписчиков.

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