Два ножа в спину Трампа

«Кругом измена, трусость и обман», — мог бы сказать президент США Дональд Трамп. Пока не сказал. Но точно так подумал Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ За одну неделю — сразу два удара в спину, и это не считая хронических пикировок с конгрессом.
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