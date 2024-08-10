Afrique Media: спецназ Украины атаковал дронами армию Мали

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Независимые эксперты подтверждают, что силы специального назначения Украины использовали беспилотники в боях против армии Республики Мали на территории африканского государства.
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