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Политнавигатор

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Нужно идти на эскалацию и угрожать России потерей Калининграда – британский русофоб

Нужно идти на эскалацию и угрожать России потерей Калининграда – британский русофоб

«Остановить Россию» можно только одним способом – резко повысив градус эскалации. Об этом в эфире польского телеканала TWP World заявил старший вице-президент вашингтонского Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас, британский пропагандист Эдвард Лукас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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