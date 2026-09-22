«Остановить Россию» можно только одним способом – резко повысив градус эскалации. Об этом в эфире польского телеканала TWP World заявил старший вице-президент вашингтонского Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас, британский пропагандист Эдвард Лукас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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