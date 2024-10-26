Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Ну это чтобы не позорно было писать, что один фантик Банка РФ равен одному пиндостанскому центу. Если быть точнее, то...Центробанк понизи...
  • Модест
    Интересно как эта кошка там оказалась и кто ей управлял. Пиндосы обычно такое дорогое оборудование в руки хохлопитеко...Российские инжене...
  • Модест
    На сэкономленные от покупки по бросовым ценам углеводородов у России? Опять не в ту дверь ты зашёл, зверёк двужопый. ...Вучич: Сербия пер...

Наемник из США Дэниэл Ребар оскорблял россиян и превозносил украинцев

Наемник из США Дэниэл Ребар оскорблял россиян и превозносил украинцев

Американский наемник Дэниэл Бернард Ребар, заочно арестованный судом России за участие в атаке в Курской области, на своей странице в социальной сети в негативном тоне высказывается о россиянах и превозносит украинцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Этот пиндосовский херой однозначно должен быть утилизирован!!!!
Ответить
16 час.
ЛС
Лидия Санникова
Как-то пофиг на наемника, чистить, как и его &quot;братьев&quot; укров.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх