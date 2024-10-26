Наемник из США Дэниэл Ребар оскорблял россиян и превозносил украинцев

Американский наемник Дэниэл Бернард Ребар, заочно арестованный судом России за участие в атаке в Курской области, на своей странице в социальной сети в негативном тоне высказывается о россиянах и превозносит украинцев.
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